Банк Канады снизил базовую ставку на 25 б.п.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3% годовых.

Аналитики также ожидали сокращения на 25 б.п., по данным Trading Economics.

Ставка была уменьшена по итогам шестого заседания подряд. В прошлый раз ЦБ понизил ее на 50 б.п.

Кроме того, регулятор объявил о завершении программы количественного ужесточения и в начале марта возобновит покупку активов для поддержания ликвидности и темпов экономической активности.

Центробанк также отметил, что инфляция в последние месяцы была около целевых 2%, и в ближайшие два года ожидает ее сохранения в этом районе.

По его прогнозам, рост канадского ВВП в этот период будет составлять 1,8%.

Следующее заседание Банка Канады назначено на 12 февраля.