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ПАСЕ призвала власти Грузии до апреля провести новые выборы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Грузию в ближайшие месяцы провести новые парламентские выборы, сообщают в среду грузинские СМИ.

ПАСЕ приняла решение ратифицировать мандаты грузинской делегации до апреля 2025 года.

"Парламентская ассамблея Совета Европы призывает власти Грузии немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество для безотлагательного устранения недостатков и нарушений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов", - приводят пресс-релиз ПАСЕ грузинские СМИ.

ПАСЕ призывает представителей грузинских властей предпринять немедленные и эффективные меры для возобновления пути евроинтеграции Грузии, а также соблюдать права и свободы граждан, "освободить всех политических заключенных до начала сессии Ассамблеи в апреле 2025 года".

Комментируя в эфире телекомпании "Имеди" резолюцию ПАСЕ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что этот документ является абсурдным.

"Эта резолюция свидетельствует, что европейская бюрократия, как в Брюсселе, так и в Страсбурге находится в довольно-таки сложном положении. Мы узнали о совершенно абсурдном решении. Утвердили нашу делегацию в ПАСЕ, то есть признали результаты наших парламентских выборов, и тут же заявили, что если до апреля в Грузии не пройдут новые парламентские выборы, они аннулируют полномочия нашей делегации", - сказал Кобахидзе.

По его словам, в ПАСЕ признают выборы в Грузии, но хотят новых выборов, так как на состоявшихся проиграла поддерживаемая ими оппозиционная политическая сила - "Единое национальное движение".

"В этих условиях наша делегация не намерена продолжать работу в ПАСЕ. Если изменится отношение к грузинскому народу и к Грузии, мы, конечно, вернемся в ПАСЕ. Сейчас продолжать там работу нет никакого смысла", - сказал Кобахидзе.

При этом он отметил, что Грузия остается членом Совета Европы и готова к любому сотрудничеству с этой организацией.

Ранее представитель правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани сообщила, что грузинская делегация временно прекращает свое участие в работе ПАСЕ.

Грузинская мечта ПАСЕ Грузия Ираклий Кобахидзе
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