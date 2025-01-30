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Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Военный вертолет столкнулся с самолетом в Вашингтоне, Трамп создаст центр для нелегалов в Гуантанамо, ФРС сохранила процентную ставку

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет American Airlines с 64 пассажирами на борту столкнулся с вертолетом армии США неподалеку от аэропорта Вашингтона. На данный момент подтвержденных жертв нет. Взлеты и посадки в аэропорту приостановлены.

- Экс-сенатора США Роберта Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. "Этот процесс является политическим", - заявил Менендес после суда.

- Дональд Трамп сообщил о решении оборудовать на военной базе в Гуантанамо центр для содержания нелегалов. По словам Трампа, там будут находиться нелегальные мигранты, которых власти сочтут наиболее опасными.

- ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Рынок акций США позитивно отреагировал на решение Федрезерва.

- Специалисты РКН в 2024 году отразили почти 11 тыс. DDoS-атак на российские ресурсы, а также заблокировали 30 тыс. фишинговых сайтов, сообщила пресс-служба ведомства.

- Лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Ахмад аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

- ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую Грузию в ближайшие месяцы провести новые парламентские выборы. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что этот документ является абсурдным. Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани сообщила, что грузинская делегация временно прекращает свое участие в работе ПАСЕ.

- Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выплатит $25 млн по иску президента Дональда Трампа за блокировку его аккаунтов в 2021 году, сообщил NBC News.

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