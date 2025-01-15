Власти США намерены ужесточить требования к поставкам продвинутых чипов Китаю

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует представить новые правила, призванные еше сильнее ограничить поставки Китаю продвинутых микрочипов производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics Co., Intel Corp. и других компаний, cообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, власти намерены ужесточить требования к проверке клиентов и due diligence для производителей новейшей полупроводниковой продукции после сообщений о том, что чипы производства TSMC в рамках тайной схемы поставлялись Huawei Technologies Co., внесенной в "черный список".

Новые правила могут быть обнародованы уже 15 января.

13 января Белый дом уже анонсировал новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира - за исключением 18 ключевых союзников и партнеров США. В частности, новые правила закрывают доступ к передовым ИИ-системам и вычислительным мощностям для их тренировки для противников США.