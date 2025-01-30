Northrop Grumman зафиксировала прибыль в IV квартале

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. завершила IV квартал с чистой прибылью, а ее выручка не оправдала ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,26 млрд, или $8,66 в пересчете на акцию, против чистого убытка в размере $535 млн, или $3,54 в расчете на акцию, понесенного за аналогичный период 2023 года.

Без учета разовых факторов прибыль составила $6,39 на акцию, немного превысив срединный прогноз опрошенных FactSet аналитиков $6,35.

Квартальная выручка Northrop лишь немного превысила показатель предыдущего года, составив $10,69 млрд против $10,64 млрд. Эксперты прогнозировали показатель на уровне $10,97 млрд.

По итогам 2025 года компания планирует получить выручку в диапазоне $42-42,5 млрд против $41,03 млрд в 2024 году. Скорректированная прибыль на акцию, по оценкам компании, составит $27,85-28,25, тогда как в 2024 году она cоставила $26,08 на акцию.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль на акцию на уровне $28,12 при выручке $42,77 млрд.

Котировки акций Northrop снижаются на 2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 5,4% (до $70,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 3,9%.