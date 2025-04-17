Взрыв произошел на заводе по производству ракетных двигателей Northrop Grumman

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва уничтожено одно из зданий на заводе корпорации Northrop Grumman в штате Юта, на котором производятся ракетные твердотопливные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков, сообщило издание Newsweek.

Данных о пострадавших нет. Местные власти ведут расследование.

"В одном из зданий нашего предприятия в Промонтори, штат Юта, произошел инцидент, и мы работаем над установлением причины. Сотрудники, работавшие в здании или рядом с ним, все на месте, и сведений о серьезных травмах нет", - сообщила корпорация.

Местная телевизионная станция, снявшая с вертолета район происшествия, показала отсутствие активного пожара, но зафиксировала значительное разрушение здания, где произошел взрыв.

На долю Northrop Grumman приходится почти 90% производства твердотопливных ракетных двигателей в США в интересах ВВС, NASA и коммерческих космических запусков. Northrop Grumman разрабатывает большие твердотопливные ракетные двигатели для новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. ВВС планируют приобрести 659 МБР Sentinel, 400 из которых будут развернуты в шахтах, а 259 - для испытаний, разработки и демонстрации возможностей.