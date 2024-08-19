Orsted передумала строить завод "зеленого" метанола в Швеции из-за низкого спроса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Датская энергетическая компания Orsted отказалась от строительства завода по выпуску е-метанола (продукт химического процесса, основанного на использовании "зеленого" водорода и биогенного углерода) на севере Швеции из-за низкого спроса на рынке, говорится в полугодовом отчете компании.

Окончательное инвестиционное решение (FID) по строительству завода FlagshipONE было принято в декабре 2022 года. Ожидалось, что после ввода в эксплуатацию в 2025 году установка будет производить 55 тысяч тонн электронного метанола в год.

Отказ от проекта связан с тем, что долгосрочные контракты на поставку е-метанола заключить не удалось, а затраты на проект оказались выше ожидаемых, поясняет Orsted. В будущем датская компания сосредоточится на проектах по производству "зеленого" водорода.

FlagshipONE должен был стать крупнейшим заводом по производству электронного метанола в Европе и частью проектов по декарбонизации морского транспорта. Отмена строительства привела к убыткам от обесценения в размере $221 млн.

Электронный метанол (e-methanol) планировалось использовать для производства экологически чистого топлива для декарбонизации судоходной отрасли.

"Сейчас миру как никогда нужны смелые проекты в области "зеленой" энергетики для борьбы с изменением климата, декарбонизации секторов, которые трудно электрифицировать, и обеспечения региональной энергетической независимости. Orsted полон решимости возглавить "зеленую" трансформацию общества, и это именно то, что мы делаем, создавая такие проекты, как FlagshipONE", - говорил в декабре 2022 года президент группы и генеральный директор Мадс Ниппер.