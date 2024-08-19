Поиск

Orsted передумала строить завод "зеленого" метанола в Швеции из-за низкого спроса

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Датская энергетическая компания Orsted отказалась от строительства завода по выпуску е-метанола (продукт химического процесса, основанного на использовании "зеленого" водорода и биогенного углерода) на севере Швеции из-за низкого спроса на рынке, говорится в полугодовом отчете компании.

Окончательное инвестиционное решение (FID) по строительству завода FlagshipONE было принято в декабре 2022 года. Ожидалось, что после ввода в эксплуатацию в 2025 году установка будет производить 55 тысяч тонн электронного метанола в год.

Отказ от проекта связан с тем, что долгосрочные контракты на поставку е-метанола заключить не удалось, а затраты на проект оказались выше ожидаемых, поясняет Orsted. В будущем датская компания сосредоточится на проектах по производству "зеленого" водорода.

FlagshipONE должен был стать крупнейшим заводом по производству электронного метанола в Европе и частью проектов по декарбонизации морского транспорта. Отмена строительства привела к убыткам от обесценения в размере $221 млн.

Электронный метанол (e-methanol) планировалось использовать для производства экологически чистого топлива для декарбонизации судоходной отрасли.

"Сейчас миру как никогда нужны смелые проекты в области "зеленой" энергетики для борьбы с изменением климата, декарбонизации секторов, которые трудно электрифицировать, и обеспечения региональной энергетической независимости. Orsted полон решимости возглавить "зеленую" трансформацию общества, и это именно то, что мы делаем, создавая такие проекты, как FlagshipONE", - говорил в декабре 2022 года президент группы и генеральный директор Мадс Ниппер.

Orsted Швеция Мадс Ниппер Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Посещаемость кинотеатров с 2019 года упала на 40%

Посещаемость кинотеатров с 2019 года упала на 40%

Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ

Цена золота держится выше $2500 за унцию

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42,1 млн куб. м

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42,1 млн куб. м

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42 млн куб. м

Российский газ подается для транзита через Украину почти на прежнем уровне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });