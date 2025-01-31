В ЕС приветствуют обещание новых властей Сирии учесть интересы всех сирийцев

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе приветствуют заявления нового руководства Сирии о намерении сплотить сирийское общество, заявил журналистам Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы приветствуем заявления о мерах, направленных на то, чтобы все сирийцы, каковым бы ни было их происхождение, участвовали в процессе политического перехода", - сказал он, когда его попросили прокомментировать прозвучавшее накануне выступление Ахмада аш-Шараа, назначенного президентом Сирии на время переходного период, в котором он пообещал социальный диалог представителей разных слоев общества и инклюзивное правительство.

Отвечая на вопрос о результатах переговоров, которые на днях провели в Дамаске дипломаты Европейской внешнеполитической службы, аль-Ануни пояснил, что перед делегацией ЕС была поставлена задача "осторожного диалога с новыми властями, чтобы мы могли донести нашу позицию, представить наши принципы, которые должны быть учтены в осуществляемом переходе в Сирии".

8 декабря 2024 года вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занялась формированием переходных органов власти.