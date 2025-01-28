В МИД РФ заявили, что судьба российских баз в Сирии пока не решена

Москва. 28 января. INTERFAX.RU -

, изменений в российском присутствии нет - МИД РФ

28.01.2025, 23:47:01 Moscow Standard Time (GMT+3)

Дамаск. 28 января. ИНТЕРФАКС - Вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций и стороны договорились их продолжать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа.

"Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", - сказал он.

"Пока ничего не меняется (в отношении российских баз - ИФ). Этот вопрос требует дополнительных переговоров. Мы условились о продолжении более углубленных консультаций по каждому направлению нашего сотрудничества", - добавил он.