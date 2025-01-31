ЕС разворачивает миссию на КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пограничная гражданская миссия ЕС начинает работу 31 января на контрольно-пропускном пункте "Рафах" на египетско-палестинской границе по просьбе палестинцев и израильтян, сообщил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Эта миссия будет оказывать поддержку палестинскому персоналу, работающему на границе, и позволит перемещать людей из Газы, включая тех, кто нуждается в медицинской помощи", - сказал он.

Из соображений безопасности он не стал вдаваться во все подробности организации европейской миссии в секторе Газа.