На первом этапе сделки с Израилем ХАМАС может освободить 34 заложника

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ХАМАС может освободить 34 заложника на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По словам представителя ХАМАС, на первом этапе сделки Израиль требует освобождения "34 заложников по гуманитарным соображениям" - в основном, оставшихся женщин и детей, включая женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Взамен Израиль освободит неуточненное число палестинских заключенных, включая несколько человек, отбывающих пожизненный срок.

По данным "Аль-Маядин", в течение первых 42 дней Израиль также "позволит значительно увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, а также оборудования, необходимого для восстановления больниц и общественных учреждений".

По словам представителя ХАМАС, в те же сроки израильтяне согласились уйти из густонаселенных районов сектора Газа.

Он отметил, что стороны согласились вновь открыть КПП "Рафах" на границе с Египтом в течение первой фазы, но вопрос о том, кто будет контролировать пункт пропуска, еще не решен.

КПП "Рафах" был закрыт в мае нынешнего года, когда ЦАХАЛ начала наступление в Рафахе, самом южном городе сектора Газа.

В среду The Times of Israel со ссылкой на источник сообщила, что ХАМАС может пойти на заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, даже если оно не будет предусматривать окончания боевых действий в анклаве.

Посредники считают, что заключение сделки с освобождением заложников приведет к полномасштабному соглашению, включающему освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод израильских войск.