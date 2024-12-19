Поиск

На первом этапе сделки с Израилем ХАМАС может освободить 34 заложника

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ХАМАС может освободить 34 заложника на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По словам представителя ХАМАС, на первом этапе сделки Израиль требует освобождения "34 заложников по гуманитарным соображениям" - в основном, оставшихся женщин и детей, включая женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Взамен Израиль освободит неуточненное число палестинских заключенных, включая несколько человек, отбывающих пожизненный срок.

По данным "Аль-Маядин", в течение первых 42 дней Израиль также "позволит значительно увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, а также оборудования, необходимого для восстановления больниц и общественных учреждений".

По словам представителя ХАМАС, в те же сроки израильтяне согласились уйти из густонаселенных районов сектора Газа.

Он отметил, что стороны согласились вновь открыть КПП "Рафах" на границе с Египтом в течение первой фазы, но вопрос о том, кто будет контролировать пункт пропуска, еще не решен.

КПП "Рафах" был закрыт в мае нынешнего года, когда ЦАХАЛ начала наступление в Рафахе, самом южном городе сектора Газа.

В среду The Times of Israel со ссылкой на источник сообщила, что ХАМАС может пойти на заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, даже если оно не будет предусматривать окончания боевых действий в анклаве.

Посредники считают, что заключение сделки с освобождением заложников приведет к полномасштабному соглашению, включающему освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод израильских войск.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Что произошло за день: среда, 18 декабря

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

Луиджи Манджоне предъявили обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Луиджи Манджоне предъявили обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Суд во Франции признал экс-президента Саркози виновным в коррупции

Орбан призвал Киев еще раз подумать над предложением о рождественском перемирии

Орбан призвал Киев еще раз подумать над предложением о рождественском перемирии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5573 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });