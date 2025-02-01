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Спецпосланник Трампа заявил, что украинский конфликт можно завершить в течение месяцев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что скорейшее завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе и США.

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

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"Добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет", - добавил он.

По словам Келлога, для этого Трамп "создаст рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "президент знает, где и как надавить".

"Он умело заключает любые сделки", - подчеркнул спецпосланник по украинскому урегулированию.

При этом решение о возможных дополнительных санкциях в отношении РФ для достижения прогресса в украинском вопросе "остается за президентом Трампом", добавил Келлог.

США Дональда Трамп Кит Келлог Украина Россия
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