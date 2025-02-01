Трамп заявил о "серьезных обсуждениях" с РФ урегулирования конфликта на Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон контактирует с Москвой по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американский президент назвал обсуждения "очень серьезными", не уточнив, на каком уровне контактируют стороны.

Трамп вновь заявил, что рассчитывает на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы поговорим", - заверил глава Белого дома. "Мы, возможно, сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне", - добавил он.