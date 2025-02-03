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Чиновников USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить DOGE доступ к данным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Директор по безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) и его заместитель были отправлены в административный отпуск в субботу после того, как попытались помешать сотрудникам Департамента эффективности государственного управления (DOGE) получить доступ к защищенным системам агентства, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, команда DOGE пыталась получить доступ к системам безопасности USAID и личным файлам сотрудников.

По словам трех источников, сотрудники DOGE в конечном счете смогли получить доступ к защищенным системам.

Телеканал также сообщает, что более 1 тыс. сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введенным администрацией президента Дональда Трампа чуть более недели назад.

Как заявили источники телеканала, в результате последних сокращений штата большинство сотрудников Бюро по законодательным и общественным вопросам, состоящего из 125 человек, были отправлены в административный отпуск поздно вечером в субботу, а нескольким сотрудникам агентства по связям с общественностью был заблокирован доступ к внутренним системам для общения с сотрудниками.

Тем временем демократы из сенатского комитета по международным отношениям потребовали от госсекретаря США Марко Рубио объяснить, почему сотрудники DOGE смогли получить доступ к "данным американских граждан и секретным помещениям".

"Мы просим немедленно предоставить обновленную информацию о доступе в штаб-квартиру USAID, в том числе о том, были ли лица, получившие доступ в штаб-квартиру, авторизованы на пребывание там и кем. (...) Были нарушены права американских граждан, и проводится ли какая-либо проверка на предмет возможного несанкционированного доступа к конфиденциальной информации о персонале и секретным материалам", - говорится в письме законодателей, отправленном главе Госдепартамента.

В письме также утверждается, что, поскольку Конгресс создал USAID как независимое агентство, "любые усилия по слиянию или присоединению USAID к Государственному департаменту должны быть предварительно рассмотрены, обсуждены и одобрены Конгрессом".

Как сообщают американские СМИ, чиновники администрации Трампа активно обсуждают передачу USAID в ведение Госдепартамента. Этот шаг, по мнению демократов и экспертов-юристов, нарушит принятый Конгрессом закон о создании агентства.

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