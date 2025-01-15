SEC подала иск против Илона Маска в связи с обстоятельствами покупки им Twitter

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск к Илону Маску в федеральный суд по округу Колумбия в связи с обстоятельствами покупки им соцсети Twitter (позднее переименована в X) в 2022 году.

Иск направлен в суд по итогам длительного расследования. Регулятор утверждает, что Маск нарушил правило, требующее от инвесторов раскрывать информацию о покупке доли в 5% и выше в публичной компании в течение 10 дней.

По данным SEC, затягивание раскрытия информации о владении акциями Twitter позволило миллиардеру сэкономить более $150 млн на покупке компании. Кроме того, это нанесло ущерб инвесторам, которые продали бумаги Twitter по искусственно заниженной цене, поскольку не знали о планах Маска, отмечается в иске SEC.

Маск, который теперь тесно связан с избранным президентом США Дональдом Трампом, вероятно, обратится к следующему главе SEC с просьбой отозвать иск, пишет газета The Wall Street Journal. В своей соцсети он назвал SEC "полностью разваленной организацией".

Нынешний глава регулятора Гэри Генслер покинет свой пост досрочно - 20 января 2025 года - в момент истечения президентских полномочий Джо Байдена. Трамп выдвинул на эту должность юриста Пола Аткинса, который часто критиковал действия SEC.

Расследование действий Маска в период покупки Twitter началось в 2022 году, оно затянулось, в частности, из-за отказа миллиардера сотрудничать со следствием.

SEC утверждает, что бизнесмен раскрыл данные о владении акциями Twitter на 11 дней позже дедлайна, и требует, чтобы миллиардер компенсировал средства, сэкономленные за счет нарушения регулирования.