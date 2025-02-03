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Что случилось этой ночью: понедельник, 3 февраля

Канада ввела зеркальные пошлины на товары США, Стармер намерен усилить давление на РФ, Трамп не исключил, что тарифная политика ухудшит жизнь американцев

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канада вводит 25-процентные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

- Трамп не исключил, что вводимые пошлины на импорт ухудшат жизнь американцев. По его мнению, это необходимо для "золотой эры Америки".

- Чиновников USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить DOGE доступ к данным. Демократы требуют от госсекретаря Марко Рубио объяснений этих мер.

- Кир Стармер призовет лидеров стран ЕС усилить экономическое давление на Россию. Соответствующее заявление опубликовала его канцелярия.

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