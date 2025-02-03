Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию будет закрыто

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Агентство США по международному развитию (USAID) прекратит свою работу, заявил в понедельник Илон Маск, обсуждая работу возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Маск сказал во время трансляции в сети X Spaces, что президент США Дональд Трамп согласился с ним, что агентство должно быть закрыто.

"Я несколько раз спрашивал у него: "Вы уверены?" - сказал Маск. "Да, мы закрываем его", - привел он слова Трампа.

Комментарии Маска прозвучали всего через несколько часов после того, как Трамп сообщил репортерам в воскресенье, что агентством руководит "кучка радикальных сумасшедших, и мы их выгоняем".

Директор по безопасности USAID и его заместитель были отправлены в административный отпуск в субботу после того, как попытались помешать сотрудникам DOGE получить доступ к защищенным системам агентства, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, команда DOGE пыталась получить доступ к системам безопасности USAID и личным файлам сотрудников.

По словам трех источников, сотрудники DOGE в конечном счете смогли получить доступ к защищенным системам.

Телеканал также сообщил, что более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введенным администрацией президента Трампа чуть более недели назад.

Как заявили источники телеканала, в результате последних сокращений штата большинство сотрудников Бюро по законодательным и общественным вопросам, состоящего из 125 человек, были отправлены в административный отпуск поздно вечером в субботу, а нескольким сотрудникам агентства по связям с общественностью был заблокирован доступ к внутренним системам для общения с сотрудниками.