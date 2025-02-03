Правительство Белоруссии ушло в отставку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ушло в отставку, сообщили в пресс-службе Совмина в понедельник.

"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал (премьер-министр) Роман Головченко", - говорится в сообщении.

Правительство, согласно Конституции республики, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Белоруссии с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.