Правительство Белоруссии ушло в отставку
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ушло в отставку, сообщили в пресс-службе Совмина в понедельник.
"Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал (премьер-министр) Роман Головченко", - говорится в сообщении.
Правительство, согласно Конституции республики, сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, на них победил действующий президент Александр Лукашенко. Для Лукашенко, который занимает высший государственный пост Белоруссии с 1994 года, очередной президентский срок - седьмой по счету.