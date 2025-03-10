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Новым премьером Белоруссии стал экс-губернатор Минской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина главой правительства республики, сообщила президентская пресс-служба в понедельник.

"Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается президентом Республики Беларусь с предварительного согласия Палаты представителей. Данная процедура была проведена", - говорится в сообщении.

Турчин ранее работал помощником президента, руководителем аппарата Совмина, с 2018 года занимал пост первого вице-премьера правительства, а с 2019-го возглавлял Минскую область Белоруссии.

Бывший премьер-министр республики Роман Головченко станет руководителем Нацбанк Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 26 января президентских выборов, на которых в седьмой раз победил занимающий высший государственный пост с 1994 года Лукашенко, правительство, согласно конституции республики, сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом. 3 марта глава государства произвел ряд кадровых назначений в правительстве, согласно которым большая часть министров сохранили свои посты в новом кабинете.

Александр Лукашенко Александр Турчин Роман Головченко Белоруссия
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