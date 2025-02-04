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Комитет Сената США одобрил кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по финансам во вторник согласился на кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб, передает Associated Press (AP).

Все 14 республиканцев в комитете проголосовали за его кандидатуру, 12 демократов и один независимый член - против.

Теперь для утверждения Кеннеди-младшего на посту главы Минздрава требуется голосование на пленарном заседании Сената. О вероятной дате голосования агентство не сообщает.

AP отмечает, что если демократы единогласно выступят против Кеннеди-младшего, ему потребуется поддержка минимум 50 республиканцев; всего их в палате - 53. При этом республиканцы Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Лиза Мурковски (от штата Аляска) и Митч Макконнелл (штат Кентукки) ранее выражали сомнения в дееспособности Кеннеди-младшего из-за его взглядов.

Так, он известен своей критикой кампаний по вакцинации.

AP напоминает, что глава Минздрава, ведомства с бюджетом $1,7 трлн, в частности, следит за рекомендациями в области вакцинации и за мерами по обеспечению общественного здравоохранения, за инспекциями больниц и контролем качества еды, обеспечением медицинским страхованием, изучением опасных заболеваний.

Сенат США США Роберт Кеннеди-младший
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