Кандидат на пост главы Минздрава США пообещал обеспечить американцев здоровой пищей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост министра здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае назначения на пост планирует работать над увеличением производства здоровой пищи и над борьбой с проблемой участившихся хронических заболеваний у жителей страны.

"Если я буду удостоен чести получить эту должность, мы сделаем все возможное, чтобы наши налоги шли на здоровую пищу (...) Мы искореним финансовые конфликты интересов в федеральных ведомствах. Мы создадим честную, непредвзятую и наукоемкую систему здравоохранения и социальных служб США, которая будет нести ответственность перед президентом, Конгрессом и американским народом", - заявил он во время слушаний в Сенате в среду.

При этом кандидат заверил, что несмотря на то, что будет призывать сограждан вести здоровый образ жизни, он не собирается "запрещать есть гамбургеры и пить газированные напитки", отметив, что сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп любит такую пищу.

Кеннеди заявил, что в целом состояние здоровья людей в США гораздо хуже, чем в любой другой развитой стране, несмотря на то, что американские власти тратят на здравоохранение больше всех этих стран. Одной из причин таких больших трат кандидат назвал хронические заболевания, на борьбу с которыми уходит 90% расходов. По словам Кеннеди, он намерен закончить эпидемию хронических заболеваний и "вернуть здоровье нашим детям".

Ранее Кеннеди неоднократно критиковали за его позицию относительно вакцин, против которых он выступал. В своей речи в среду кандидат на пост министра пояснил, что не является противником вакцин или фармакологических компаний. Он добавил, что выступает лишь за то, чтобы вакцины максимально тщательно проверяли на предмет безопасности для здоровья.

Когда Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди на пост главы Минздрава, президент заявил, что при нем ведомство "будет играть важную роль в обеспечении защиты каждого человека от вредных химических веществ, загрязнителей окружающей среды, пестицидов, фармацевтической продукции и пищевых добавок, которые привели к серьезному кризису в области здравоохранения"