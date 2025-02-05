Конгрессмен-демократ намерен инициировать процедуру импичмента Трампа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США от Демократической партии из Техаса Эл Грин объявил, что планирует вынести предложение об импичменте президенту США Дональду Трампу после его заявлений о планах взять под контроль сектор Газа, сообщает в среду газета The Hill.

"Я заявляю, что выдвину обвинения против президента за подлые предложения и подлые поступки", - заявил Грин на заседании палаты представителей.

Во вторник на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп выдвинул идею о том, что США могут взять на себя управление сектором Газа. Он сказал, что американцы должны отвечать за очистку и восстановление разрушенного войной региона, хотя и не сообщил подробностей о том, кто сможет там жить.

Представители демократов немедленно раскритиковали высказывания Трампа, назвав идею контроля над сектором Газа "этнической чисткой".

Грин был одним из тех, кто инициировал первый импичмент Трампа в 2017 году. В среду он заявил, что "заложил фундамент для импичмента" снова.