Визит Нетаньяху в США оставил открытым вопрос о длительном мире на Ближнем Востоке. Обобщение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне выразил сомнение в возможности сохранения режима прекращения огня в секторе Газа и обеспечения безопасности в регионе.

Региональная безопасность

На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Трамп заявил: "Я не могу сказать вам, будет ли соблюдаться прекращение огня. Я думаю, мы проделали очень искусную работу (...), освободили довольно много заложников. Мы собираемся освободить еще больше, но мы имеем дело с очень сложными людьми".

Со своей стороны, Нетаньяху выразил уверенность, что Трамп поможет Израилю достичь всех его военных целей.

"Мы разгромили ХАМАС, мы уничтожили "Хезболлу", мы уничтожили оставшееся вооружение Асада (экс-президент Сирии - ИФ), мы парализовали противовоздушную оборону Ирана", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул: "Мы победили некоторых из злейших врагов Америки".

Нетаньяху добавил, что "чтобы обеспечить наше будущее и принести мир в наш регион, мы должны завершить работу" и отметил, обращаясь к Трампу: "Ваша готовность мыслить нестандартно, предлагая свежие идеи, поможет нам достичь всех этих целей".

Трамп не исключил, что для обеспечения безопасности США могут взять Газу под свой контроль и отправить в сектор свои войска.

"Что касается Газы, мы сделаем все необходимое. Если это необходимо, мы это сделаем", - сказал Трамп в ответ на вопрос, готов ли он отправить американские войска для заполнения вакуума безопасности в Газе.

Трамп также сообщил, что отменил введенное предыдущей администрацией эмбарго на поставки оружия Израилю.

"Я отменил де-факто эмбарго, введенное предыдущей администрацией, на военную помощь Израилю на сумму более $1 млрд", - сказал он.

Президент подчеркнул: "Я думаю, мы будем великим хранителем чего-то очень, очень сильного, очень мощного и очень, очень хорошего для региона, не только для Израиля, но и для всего Ближнего Востока".

В то же время он предупредил, что Вашингтон может прибегнуть к более жесткому подходу в случае нарушения обещаний ХАМАС по освобождению заложников.

"Мы хотели бы получить всех заложников, и если этого не произойдет, то это просто сделает нас немного более жестокими", - сказал Трамп.

Видение Трампом будущего Газы

Президент Трамп в рамках визита Нетаньяху заявил, что сектор Газа является "площадкой под снос".

"Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все на месте снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он заявил, что США намерены взять сектор под свой контроль.

"Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом месте".

По словам президента, будут снесены разрушенные здания, обеспечено экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района, Газа должна стать "невероятным международным местом", "ближневосточной Ривьерой".

Нетаньяху поддержал идею Трампа о "долгосрочном владении" анклавом. По его словам, целью Израиля по-прежнему является обеспечение того, что Газа не представляет для него угрозы, а Трамп "выводит ее на гораздо более высокий уровень, он видит другое будущее для этого участка земли".

"Я думаю, что стоит обратить на это внимание. Мы об этом говорим", - добавил премьер, отметив, что идея Трампа "может изменить историю".

Трамп подтвердил, что по-прежнему считает хорошей свою идею о переселении всех жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Это предложение уже было отклонено несколькими арабскими странами в регионе.

"Они могли говорить "нет" Байдену. Но другим людям, возможно, захотят сказать "да", - считает президент.

При этом, по словам президента, США не будут заниматься финансированием переселения беженцев, предложив использовать для этого ресурсы стран Ближнего Востока, "соседних, очень богатых стран". Он упомянул о наличии там множества территорий, которые подойдут для создания безопасных условий жизни.

ХАМАС считает, что план президента США Дональда Трампа по переселению жителей из Газы является путем к хаосу.

"Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться", - заявил официальный представитель палестинского движения Сами Абу Зухри.

Давление и угрозы в адрес Ирана

Трамп заявил, что заинтересован в том, чтобы избежать войны с Ираном.

"Если нам удастся выполнить задачу, не доводя дело до боевых действий, то это будет замечательно", - сказал он на пресс-конференции.

Президент отметил, что у Ирана может быть "невероятное будущее", если он откажется от разработки ядерного оружия.

При этом он повторил, что, по его мнению, у Ирана не может быть ядерного оружия, а если Тегеран его получит, "это будет для них очень плохо".

Трамп, тем не менее, объявил, что не отказывается от своего подхода к Ирану.

Он подписал указ, согласно которому будет возобновлена политика "максимального давления на Иран", которую он проводил во время своего первого президентского срока.

При этом он сказал, что "не рад подписывать этот документ" и "надеется, что не придется его использовать", однако подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю", пообещав вводить против Тегерана жесткие санкции.

Дипотношения Израиля и Саудовской Аравии

Нетаньяху заявил, что уверен в нормализации отношений межу Израилем и Саудовской Аварией.

"Я думаю, что мир между Израилем и Саудовской Аравией не только осуществим, я думаю, что он наступит", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время, Эр-Рияд подтвердил свою "непоколебимую" поддержку палестинского государства и решительно высказался против планов Трампа по поводу контроля над сектором Газа.

"Саудовская Аравия продолжит свои неустанные усилия по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и не установит дипломатических отношений с Израилем без этого", - говорится в распространенном заявлении МИД Саудовской Аравии.

В нем подчеркивается "решительное неприятие любых действий, ущемляющих законные права палестинского народа, включая израильскую оккупационную политику, аннексию палестинских территорий или попытки насильственного переселения палестинцев".