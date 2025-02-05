Трамп настаивает на идее переселения палестинцев в другие страны

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает хорошей свою идею о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.

"Я хотел бы, чтобы Иордания, Египет взяли к себе какое-то число жителей. Весь этот проект с Газой не сработал (...). Жителям нужно предложить хорошую, красивую новую территорию. Можно было бы вложить деньги и всё для них обустроить", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Не думаю, что людям захочется остаться в Газе. Там одни руины", - добавил Трамп.

Несколько дней назад Трамп впервые выступил с данной идеей, однако против такого варианта выступили многочисленные арабские страны.

Позже, во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп уточнил, что считает нужным вывезти из Газы всё ее население.

"Думаю, что речь идет обо всех. 1,7 млн или 1,8 млн человек", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, Трамп заверил, что некоторые страны сами обращались к нему с предложением разместить у себя палестинцев. При этом он предположил, что Египет и Иордания, возможно, передумают и в итоге тоже согласятся на этот проект.

"Они могли говорить "нет" Байдену. Но другим людям, возможно, захотят сказать "да", - считает президент США.