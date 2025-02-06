Британский МИД лишил аккредитации российского дипломата

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МИД Великобритании в четверг вызвал посла РФ Андрея Келина и сообщил о лишении аккредитации одного из российских дипломатов, сообщается на сайте ведомства.

"Мы вызвали посла РФ для встречи с высокопоставленным британским официальным лицом, чтобы сообщить о лишении аккредитации российского дипломата", - заявил представитель МИД Великобритании.

Имя дипломата не называется.

Отмечается, что это стало реакцией на действия Москвы в ноябре прошлого года, когда ФСБ РФ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора, указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию.