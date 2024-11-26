Поиск

В МИД РФ подтвердили лишение аккредитации британского дипломата

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Великобритании в Москве лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В МИД вызван британский посол", - сказала Захарова во вторник журналистам.

Она напомнила сообщение ФСБ о том, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании (Уилкс Эдвард) Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. "В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - отмечается в сообщении.

Ранее ФСБ РФ заявила о лишении аккредитации Прайора, указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию.

МИД РФ Мария Захарова ФСБ Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Военная операция на Украине

Три человека погибли при обстреле автобуса в Новой Каховке

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });