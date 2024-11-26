В МИД РФ подтвердили лишение аккредитации британского дипломата

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Великобритании в Москве лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В МИД вызван британский посол", - сказала Захарова во вторник журналистам.

Она напомнила сообщение ФСБ о том, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании (Уилкс Эдвард) Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. "В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - отмечается в сообщении.

Ранее ФСБ РФ заявила о лишении аккредитации Прайора, указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию.