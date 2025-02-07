Поиск

Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС отправятся в изгнание, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно собеседникам портала, во время своих встреч в Вашингтоне Нетаньяху представил план прекращения войны в Газе в обмен на то, что ХАМАС откажется от власти, а его лидеры покинут Газу.

Как сообщили американские источники, Нетаньяху хочет продлить первую фазу соглашения с ХАМАС, чтобы освободить больше заложников.

В обмен на освобождение дополнительных заложников Израиль готов освободить еще больше палестинских заключенных.

По данным собеседников портала, если это удастся, в ходе переговоров по второму этапу сделки Нетаньяху планирует представить ХАМАС предложение, которое включает прекращение войны в Газе и освобождение "высокопоставленных" палестинских заключенных, которых Израиль не согласился освободить на первом этапе сделки.

Взамен премьер-министр Израиля потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников, отказался от власти в секторе Газа, а его лидеры, включая тех, кто будет освобожден из тюрьмы, отправились в изгнание, заявили источники.

"Биби (Биньямин Нетаньяху - ИФ) и израильское руководство разработали план, который включает в себя разрешение высшему руководству ХАМАС отправиться в изгнание в третью страну", - сообщил один из них.

Тем временем высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС уже согласился отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету.

Между тем, по мнению одного из собеседников, шансы на то, что лидеры ХАМАС в Газе согласятся отправиться в изгнание, "крайне малы".

Он отметил, что это может привести к срыву соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и к возобновлению войны.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Песков заявил, что РФ и США не начинали обсуждение встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что РФ и США не начинали обсуждение встречи Путина и Трампа

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

Москва ждет положительного решения Азербайджана о регистрации Русского дома в Баку

Трамп на встрече с премьером Японии потребует нарастить оборонные расходы

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

Британский МИД лишил аккредитации российского дипломата

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону

Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону

Глава Россотрудничества сообщил о предложении Азербайджана закрыть Русский дом в Баку

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2160 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе330 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });