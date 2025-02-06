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Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону

Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве.

"Израилю следует передать США сектор Газа по завершении боевых действий", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

"Стабильность в регионе будет обеспечена", - отметил американский лидер, говоря о своем плане.

Ранее Трамп заявил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он высказал идею о том, что США возьмут под контроль анклав, проведут "обезвреживание опасных бомб и другого оружия", а также перестроят сектор Газа. Однако данную инициативу американского президента раскритиковали лидеры многих стран мира.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США сектор Газа
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