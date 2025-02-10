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Финские пограничники не нашли загрязнения Финского залива после аварии танкера в Усть-Луге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пограничная охрана Финляндии не обнаружила загрязнения акватории Финского залива после аварии танкера Koala в порту Усть-Луги.

"Финская пограничная служба не обнаружила разлива нефти в Финском заливе. Обстановка спокойная. Пограничная служба продолжит следить за ситуацией в рамках международного сотрудничества", - сообщила погранохрана в соцсетях.

В воскресенье пограничники сообщили о намерении отправить самолет-разведчик в восточную часть Финского залива для наблюдения за последствиями повреждения танкера. "Самолеты наблюдения способны обнаруживать разливы нефти и руководить операциями по реагированию", - сообщила погранохрана.

Департамент погранохраны также заявил, что повысил готовность Финляндии к ликвидации разливов нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила в воскресенье, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Отмечается, что грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет, сообщил Росморречфлот.


Финляндия Усть-Луга Финский залив
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