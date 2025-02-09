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Танкер получил повреждение в порту Усть-Луга в Ленинградской области

Танкер получил повреждение в порту Усть-Луга в Ленинградской области
Фото: телеграм-канал Александра Дрозденко

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Машинное отделение танкера "Коала" получило повреждение в результате техногенного инцидента в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение", - написал он в своем телеграм-канале.

Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет.

Как добавил Дрозденко, "проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии".

"Сегодня утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал", - сообщил Росморречфлот в свою очередь в телеграм-канале.

"Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", - говорится в его сообщении.

По данным портала Marinetraffic, нефтетанкер "Коала" 2003 года постройки, ходит под флагом Антигуа и Барбуда.

Ленинградская область Александр Дрозденко Усть-Луга Коала Koala Росморречфлот
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