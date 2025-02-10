Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе из-за ЧП в Усть-Луге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе в связи с повреждением танкера в Усть-Луге, заявил в понедельник министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Мы проводим специальный мониторинг в связи с повреждением танкера в Усть-Луге. У Финляндии есть хорошие возможности и имеется готовность к ликвидации разливов нефти. Но когда речь идет о больших танкерах - то это всегда очень серьезные случаи", - сказал министр в понедельник журналистам в ходе поездки в город Котка.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин заявил, что ситуация находится под контролем и береговая охрана обменивается информацией с властями других стран.

"Изучены различные сценарии, сделаны расчеты дрейфа потенциальных выбросов, а также составлен график запуска оборудования для ликвидации разливов нефти в случае необходимости", - сказал Ильин.

Руководитель службы спасения департамента Кюменлааксо Теро Ванхамаа сказал порталу Yle, что Россия несет ответственность за любой разлив нефти в своей исключительной экономической зоне и на своей территории, но может обратиться за помощью к Финляндии.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила накануне, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Отмечается, что грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет, отметил Росморречфлот.

Финская пограничная служба в воскресенье направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для получения дополнительной информации о событиях, но не обнаружила разливов нефти в заливе.