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ЕС будет продолжать поддерживать МУС, но не готов пока объявлять конкретные меры

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз поддерживает и намерен поддерживать впредь Международный уголовный суд (МУС) и принципы Римского статута, но было бы преждевременным объявлять, каким образом, заявил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз сожалеет об американском указе, направленном на введение санкций против МУС. Международный уголовный суд имеет основополагающее значение для Европейского союза, защиты уголовного права и борьбы против безнаказанности. Мы поддерживаем МУС и принципы, записанные в Римский статут", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"ЕС будет отслеживать последствия этого указа и оценивать возможные дополнительные меры поддержки", - сообщил аль-Ануни.

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На вопрос, о каких именно мерах может идти речь, представитель Каллас ответил: "На данной стадии невозможно сказать больше этого. Мы будем размышлять о возможных мерах. Но я не хотел бы предвосхищать и называть любое возможное направление".

Аль-Ануни признал, что указ президента США Дональда Трампа может усложнить работу МУС, и существует риск, что проводимые судом расследования и процедуры будут поставлены под вопрос.

Как сообщал Белый дом, 6 февраля Трамп поставил подпись под указом, который вводит санкции против МУС за действия в отношении Соединенных Штатов и его союзников, в том числе Израиля.

На следующий день глава Евросовета Антониу Кошта и председатель МУС Томоко Аканэ обсудили в Брюсселе последствия объявленных президентом США санкций. Как сообщил журналистам официальный представитель ЕС, встреча была сосредоточена на санкциях США против МУС и на том, как они могут повлиять на этот институт.

"Председатель Кошта и судья Аканэ обсудили возможные способы, с помощью которых ЕС мог бы усилить свою поддержку ключевого института международного права", - отметил европейский чиновник

ЕС МУС
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