Глава Евросовета и председатель МУС обсудили возможности ЕС по поддержке суда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Международного уголовного суда Томоко Аканэ обсуждали в пятницу в Брюсселе последствия объявленных президентом США Дональдом Трампом санкций против МУС, сообщил журналистам официальный представитель ЕС.

"Встреча была сосредоточена на потенциальных санкциях США и том, как они могут повлиять на институт. Председатель Кошта и судья Аканэ обсудили возможные способы, с помощью которых ЕС мог бы усилить свою поддержку ключевого института международного права", - отметил европейский чиновник.

По его словам, председатель Евросовета подтвердил поддержку МУС Европейским союзом.

Ранее в пятницу Кошта написал в социальной сети X: "Санкции против МУС угрожают независимости суда и подрывают международную систему уголовного правосудия в целом".

Как сообщил Белый дом, накануне Трамп поставил подпись под указом, который вводит санкции против МУС за действия в отношении Соединенных Штатов и его союзников, в том числе Израиля.