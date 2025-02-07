Поиск

Глава Евросовета и председатель МУС обсудили возможности ЕС по поддержке суда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Международного уголовного суда Томоко Аканэ обсуждали в пятницу в Брюсселе последствия объявленных президентом США Дональдом Трампом санкций против МУС, сообщил журналистам официальный представитель ЕС.

В миреВ МУС осудили американские санкции против судаВ МУС осудили американские санкции против судаЧитать подробнее

"Встреча была сосредоточена на потенциальных санкциях США и том, как они могут повлиять на институт. Председатель Кошта и судья Аканэ обсудили возможные способы, с помощью которых ЕС мог бы усилить свою поддержку ключевого института международного права", - отметил европейский чиновник.

По его словам, председатель Евросовета подтвердил поддержку МУС Европейским союзом.

Ранее в пятницу Кошта написал в социальной сети X: "Санкции против МУС угрожают независимости суда и подрывают международную систему уголовного правосудия в целом".

Как сообщил Белый дом, накануне Трамп поставил подпись под указом, который вводит санкции против МУС за действия в отношении Соединенных Штатов и его союзников, в том числе Израиля.

Евросовет МУС Антониу Кошта США Дональд Трамп Международный уголовный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

В Москве начались переговоры руководителей "Росатома" и МАГАТЭ

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

В Абхазии отменили график отключений электроэнергии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5816 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });