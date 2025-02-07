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Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поставил подпись под указом, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и его союзников, в том числе Израиля, сообщает Белый дом.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что Международный уголовный суд (МУС) (...) совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля", - говорится в указе.

Трамп отмечает, что действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики".

"Соединенные Штаты будут налагать ощутимые и значительные последствия на лиц, ответственных за нарушения МУС, некоторые из которых могут включать блокирование собственности и активов, а также приостановление въезда в Соединенные Штаты должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, а также их ближайших родственников в качестве их представителей", - говорится в указе.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

После этого республиканцы в минувшем январе инициировали предложение ввести санкции против МУС. Но на прошлой неделе демократы заблокировали его.

Указ Трампа от 6 февраля - второй раз, когда США вводят санкции против МУС: в первый раз это случилось в 2020 году, в первый президентский срок Трампа, когда под санкции попали высокопоставленные чиновники МУС, участвующие в расследовании действий США в Афганистане. Его в Вашингтоне считали неоправданным.

Ранее сообщалось, что одним из указов своего предшественника на посту президента Джо Байдена, которые Трамп отменил после вступления в должность, стала отмена санкций против МУС, введенных в первый президентский срок Трампа.

США Дональд Трамп МУС Израиль Биньямин Нетаньяху Йоав Галант
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