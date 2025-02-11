Трамп считает, что ХАМАС прислушается к его призывам освободить израильских заложников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в ХАМАС прислушаются к его словам и отпустят всех оставшихся израильских заложников в субботу, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Я так думаю", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что ХАМАС прислушается к его высказываниям.

Журналисты успели задать американскому лидеру несколько вопросов, когда он встречал прибывшего в Белый дом короля Иордании Абдаллу II.

Ранее во вторник Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не отпустит днем в субботу всех оставшихся в секторе Газа израильских заложников. Президент предупредил, что "начнется ад", если они не будут освобождены.

Также во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение военному командованию укрепить позиции вокруг и внутри сектора Газа. Он заявил, что бои возобновятся, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы.

В понедельник в ХАМАС решили отложить освобождение очередной группы заложников. В группировке пояснили, что пошли на такой шаг, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал армии перейти в состояние "наивысшей готовности".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры сектора Газа.