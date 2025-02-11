Поиск

Трамп считает, что ХАМАС прислушается к его призывам освободить израильских заложников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в ХАМАС прислушаются к его словам и отпустят всех оставшихся израильских заложников в субботу, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Я так думаю", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что ХАМАС прислушается к его высказываниям.

Журналисты успели задать американскому лидеру несколько вопросов, когда он встречал прибывшего в Белый дом короля Иордании Абдаллу II.

Ранее во вторник Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не отпустит днем в субботу всех оставшихся в секторе Газа израильских заложников. Президент предупредил, что "начнется ад", если они не будут освобождены.

Также во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение военному командованию укрепить позиции вокруг и внутри сектора Газа. Он заявил, что бои возобновятся, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы.

В понедельник в ХАМАС решили отложить освобождение очередной группы заложников. В группировке пояснили, что пошли на такой шаг, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал армии перейти в состояние "наивысшей готовности".

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры сектора Газа.

Дональд Трамп ХАМАС США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент США на этой неделе планирует встретиться с Зеленским

В Белом доме заявили, что РФ освободила экс-сотрудника посольства США Фогеля

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

США вводят санкции против двух граждан РФ и провайдера услуг за кибератаки

Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2169 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5841 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });