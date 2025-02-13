В Израиле полагают, что соглашение с ХАМАС по заложникам продолжит действовать

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Власти Израиля считают, что соглашение с группировкой ХАМАС о перемирии и об освобождении заложников будет действовать и дальше, сообщает в четверг издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

"Израиль настроен оптимистично в отношении того, что соглашение по заложникам продолжит осуществляться, а следующий раунд их освобождения пройдет в субботу, заявил The Jerusalem Post осведомленный источник ", - информирует газета.

По данным издания, израильские власти настаивают на "соблюдении договоренностей в их нынешней форме".

Вместе с тем в четверг в ХАМАС заявили, что все так же привержены задаче реализовать данное соглашение.

В понедельник в ХАМАС решили отложить освобождение очередной группы заложников. В группировке пояснили, что пошли на такой шаг, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня. После этого израильский министр обороны Исраэль Кац приказал армии перейти в состояние "наивысшей готовности".

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС надо отменить, если группировка не отпустит днем в субботу всех оставшихся в секторе Газа израильских заложников. Президент предупредил, что "начнется ад", если они не будут освобождены.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры сектора Газа.



