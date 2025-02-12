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Власти Швейцарии одобрили выделение 1,58 млн евро на восстановление Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный совет (правительство) Швейцарии в среду одобрил программу помощи Украине на сумму 1,5 млн швейцарских франков (1,58 млн евро), эти средства пойдут на восстановление и развитие страны на период 2025-2028 гг.

"Эта программа является первой частью плана помощи на сумму 5 млрд франков (5,3 млрд евро), рассчитанного на 12 лет. Этот план был объявлен в прошлом году", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из сообщения федерального совета.

В рамках начального этапа средства пойдут на поддержку частного сектора, в частности, сельского хозяйства, а также на восстановительные работы в городах и возобновление нормального функционирования санитарных систем, а также социальной и образовательной сфер. Кроме того, из этих средств будут профинансированы работы по разминированию и поиску пропавших без вести.

Швейцария Украина
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