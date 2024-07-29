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Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Европейский союз, сообщает Swissinfo со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-SDA.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС.

В соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария заявила, что не может получать "никаких чрезвычайных доходов в связи со средствами российского Центрального банка". Подчеркивается, что это касается именно Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центрального банка Российской Федерации, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 млрд швейцарских франков ($7,9 млрд). Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с Россией, отмечает издание.

Как сообщалось, 26 июля председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении для оказания военной и финансовой помощи Украине 1,5 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Швейцария РФ Украина
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