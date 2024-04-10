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Швейцария выделит на восстановление Украины более 5 млрд евро

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Швейцария планирует выделить на восстановление Украины почти 5,1 млрд евро до 2036 года, сообщает сайт правительства федерации.

"Поддержка Украины строится на существующем сотрудничестве со страной, и она будет усилена в течение следующих 12 лет, в соответствие с решением Федерального совета от 10 апреля 2024 года. Он планирует выделить всего 5 млрд швейцарских франков (около 5, 092 млрд евро) на эти цели к 2036 году", - говорится в заявлении.

Первым шагом станет выделение из швейцарского бюджета международного сотрудничества около 1,5 млрд франков (около 1,527 млрд евро) к 2028 году.

С 2022 года Швейцария предоставляла Украине гуманитарную помощь и поддерживала экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию страны, напоминают в правительстве.

Власти Швейцарии полагают, что всего на восстановление Украины может уйти около 440 млрд франков (около 448 млрд евро).

Швейцария Украина
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