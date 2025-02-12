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Уиткофф считает освобождение Фогеля хорошим признаком для дальнейших отношений с Россией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Освобождение осужденного в России бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля показывает, каким образом могут выстраиваться будущие отношения России и США, заявил телеканалу NewsNation спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Возможно, это знак того, какими будут рабочие отношения Трампа и Путина в будущем, и что они могут принести для мира", - сказал он.

Говоря об отношениях президентов России и США, Уиткофф сказал: "У них была великолепная дружба, и я надеюсь, что она продолжится. И это очень хорошая вещь для мира".

Спецпосланник Трампа также указал, что во время переговоров с Москвой об освобождении Фогеля "российская сторона очень сильно помогла".

На вопрос журналистки, сколько раз лидеры США и России говорили по телефону, он ответил, что не знает.

По сведениям The New York Times, Уиткофф по поручению президента США участвует в работе над возможными путями решения конфликта между Россией и Украиной. 11 февраля стало известно, что Уиткофф вывез из Москвы бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. В 2022 году Фогель - бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве - был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель полностью признал вину.

США Украина Стив Уиткофф Марк Фогель Дональд Трамп Владимир Путин
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