Спецпосланник Трампа рассказал о помощи саудовского принца в освобождении Фогеля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд сыграл определенную роль в освобождении бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, передает CNN.

Уиткофф отметил, что саудовский принц "поспособствовал" решению этого вопроса.

Уиткофф также рассказал, что в России он взаимодействовал с "джентльменом по имени Кирилл". Как отмечают источники CNN, речь, возможно, идет о главе РФПИ Кирилле Дмитриеве. "Он был важным собеседником, связывающим две стороны", - сказал Уиткофф.

По словам Уиткоффа, в России он провел в общей сложности около семи часов и постоянно информировал Трампа о ситуации.

Вечером 11 февраля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Россия освободила Марка Фогеля в рамках обмена. По данным The New York Times, Уиткофф прилетел в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве, был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 12 февраля, что Москва и Вашингтон договорились об освобождении не только Фогеля, но и россиянина, который в настоящее время находится в американской тюрьме, на днях он вернется на родину.