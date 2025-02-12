Президент США намерен вернуть всех осужденных в РФ американцев домой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа намерена вернуть всех американских граждан, осужденных в России, домой, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Освобождение Марка (Марк Фогель - ИФ) также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - говорится в заявлении Рубио, опубликованном на сайте госдепа.

Госсекретарь отметил, что президент США дал обещание, что вернет Марка Фогеля домой, и выполнил его.

"После трех с половиной лет заключения в России Марк наконец-то свободен", - сообщил он.

Ранее со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца сообщалось, что Россия освободила Фогеля в рамках обмена.

По данным газеты The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф прилетал в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель - бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве - был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Он полностью признал вину.