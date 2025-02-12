Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. Обобщение

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели длительный телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению.

"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента США Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что только что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

"Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал Трамп.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга".

Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

"Я чувствую, что переговоры будут успешными", - подчеркнул Трамп.

Он выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине. "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - написал Трамп.

Песков сообщил, что в ходе разговора двух лидеров обсуждалась тема урегулирования на Украине и что Путин и Трамп согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Путин и Трамп согласились, что наступило время для совместной работы двух стран. "Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал он.

Он сообщил, что президенты России и США договорились, в том числе, об организации личной встречи. "Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин "пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования".

Песков сообщил, что главы государств "проговорили вопросы, связанные с обменом гражданами России и США". "Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", - подчеркнул он.