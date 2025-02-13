Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Возможная встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, российские военные сбили за ночь 83 украинских БПЛА, похолодание в европейской части России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп планирует встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Американский президент также заявил, что, вероятно, посетит Россию и будет ждать российского лидера в Штатах.

- Трамп согласился с шефом Пентагона, выступившим против членства Украины в НАТО. При этом глава Белого дома отметил, что Вашингтон продолжает оказывать помощь Киеву, но "мы хотим, чтобы помощь предоставлялась под гарантии".

- Российские военные уничтожили за ночь 83 беспилотника ВСУ над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.

- Спецпосланник Трампа по РФ и Украине отправится с визитом в Германию, Бельгию и Украину. Поездка Келлога направлена на "обеспечение мира на Украине с помощью силы и отстаивание интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки", сообщили в американском госдепе.

- Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию, Израиль и ОАЭ. Темами дискуссий в ходе этих визитов станут освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также "противодействие дестабилизирующей деятельности" Ирана и связанных с ним сил.

- Температура ниже нормы установится на всей европейской территории России к понедельнику. В регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируются сильные снегопады.