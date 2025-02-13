Трамп включил нефть и газ в список природных ресурсов Украины, интересующих США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, который на днях заявил о возможной сделке с Украиной на $500 млрд по редкоземельным металлам в качестве гарантий за американскую финансовую и военную помощь, добавил в этот список нефть и газ.

"Мы хотим получить гарантии на наши деньги. Они имеют редкоземельные металлы, они имеют нефть и газ, они имеют много других вещей, и мы просим гарантий на наши деньги", - цитируют украинские СМИ заявление Трампа, которое он сделал в общении с журналистами в ночь на четверг в Белом доме.

"Украина согласилась на это", - добавил Трамп.

По его словам, помощь Украине продолжится, но под эти деньги должны быть предоставлены гарантии.

Как сообщалось, министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему проект соглашения о партнерстве. По словам Зеленского, речь шла о полезных ископаемых.

"Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ. Сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ", - сказал Зеленский по результатам встречи с Бессентом.