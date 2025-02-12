США предложат Украине экономическое соглашение в обмен на дальнейшую поддержку

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США хотят заключить с Украиной соглашение об экономическом сотрудничестве в обмен на американскую поддержку в дальнейшем, заявил глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию выступления министра вели западные СМИ.

"Мы бы хотели заключить соглашение об экономическом сотрудничестве. В обмен на это соглашение США продолжат предоставлять материальную поддержку Украине", - сказал Бессент.

Он отметил, что, по его мнению, это соглашение может стать сигналом Москве о приверженности США помогать Украине.

Ранее Трамп заявлял, что хочет заключить соглашение с Украиной, в рамках которого США получит доступ к редкоземельным металлам на территории страны в обмен на финансовую и военную помощь.