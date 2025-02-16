Советник Трампа рекомендовал Киеву принять предложение США об украинских минеральных ресурсах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Украина поступит правильно, если подпишет предложенное США соглашение, предусматривающие предоставление Вашингтону доступа к украинским минеральным ресурсам в обмен на дальнейшую помощь, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

"Американский народ заслуживает того, чтобы получить что-то в обмен на те миллиарды, которые мы передавали во время этой войны", - сказал он в интервью Fox News.

"Думаю, Зеленский поступит очень мудро, если согласится на такой договор с США", - добавил он.

Раннее в феврале предложение подписать такой договор озвучил во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент.