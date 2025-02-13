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Наезд на митингующих в Мюнхене совершил выходец из Афганистана

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По подозрению в наезде на Mini на пеших демонстрантов в Мюнхене задержан 24-летний соискатель убежища из Афганистана, заявил на пресс-конференции представитель городской полиции Кристиан Хубер.

По его словам, при задержании полицейские открывали огонь. Задержанный ранее попадал в поле зрении полиции из-за краж и наркотиков.

Наезд на людей пока трактуется как преднамеренное нападение. В полиции подтвердили информацию Bild о том, что водитель Mini увеличил скорость перед наездом. По словам Хубера, водитель подъехал к концу процессии, некоторое время ехал за машиной полиции, а затем пошел на обгон, ускорился - и врезался в толпу.

"Предполагается, что это было нападение, многое указывает на это", - сказал на этом же брифинге губернатор Баварии Маркус Зёдер.

В результате пострадали не менее 28 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Раньше сообщалось о двух десятках пострадавших, среди которых были дети.

Машина наехала на перекрестке на участников митинга, организованного крупным профсоюзом Ver.di.

Информацию Bild о том, что в Mini находилось два человека, в полиции пока комментировать не могут, хотя в курсе этих сообщений.

Инцидент произошел за несколько часов до начала прибытия в Мюнхен высокопоставленных гостей Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн заявил, что мотив наезда на пешеходов пока не установлен, однако нет оснований связывать нападение с предстоящей конференцией.

Афганистан Мюнхен МВД Бавария
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