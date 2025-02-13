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Рынок акций РФ превысил 3200п по индексу МосБиржи на геополитическом оптимизме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг раллировал после известий о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги выше 3200 пунктов после локальной утренней коррекции, индекс РТС на укреплении рубля подскочил выше 1100 пунктов; локомотивом подъема выступили акции АФК "Система" (+14,6%) и "Газпрома" (+13,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3206,97 пункта (+6%), индекс РТС - 1109,8 пункта (+9,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,8%. На утренней сессии индекс IMOEX2 поднимался в район 3290 пунктов - максимум с конца мая 2024 года.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 февраля, составил 91,0313 руб. (-3,02 рубля).


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