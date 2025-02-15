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Шольц выразил надежду на консенсус немецких партий по Украине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Приближающиеся парламентские выборы в ФРГ не помещают Берлину сохранять консенсус между крупнейшими партиями по теме Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Думаю, мы сможем получить широкий консенсус по Украине", - сказал он в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Шольц отметил, что в ФРГ основным партиям и в прошлом во время предвыборной борьбы удавалось сохранять консенсус по ключевым вопросам.

Парламентские выборы в Германии состоятся в следующий уикенд. Согласно опросам, Шольц по итогам голосования, скорее всего, лишится поста канцлера.

Украина Германия Олаф Шольц
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